Castolin rüstet Schweißgeräte auf

Castolin Eutectic hat Upgrades für drei seiner WIG- und MIG-Schweißgeräteserien vorgestellt. Das CastoTIG 1611 Advance ist eine weiterentwickelte Version der Inverter-Technologie, die bereits im Einsatz ist. Durch die Steuerung via Mikroprozessor verfügt das Gerät über eine kompakte Stromquelle, die sich laut Hersteller ideal für das WIG-Schweißen eigne. Mit 6,6 kg kann es auf mobilen Baustellen auch mit Stromgeneratoren eingesetzt werden. Die aufgerüstete Version verfügt jetzt über eine integrierte Up-/Down-Funktion am Brenner sowie eine verbesserte Spot-Funktion für nahtloses Heften. Am XuperMIG 3000 Pulse dagegen sollen die neuen Puls- und Doppelpulsfunktionen höchste Nahtqualität garantieren, in Kombination mit reduzierten Spritzern und reduziertem Werkstückverzug für alle gängigen Materialien. Die Maschine enthält über 90 Schweißkennlinien zur Ein-Knopf-Einstellung der Parameter für die am häufigsten verwendeten Schweißdrähte. Auch spezielle Schweißkurven für optimiertes Wurzel-, Hochgeschwindigkeits- und Doppelpulsschweißen sind enthalten. Die XuperMIG EnDOtec-Edition ist für Stahlbau, Blechbearbeitung, Reparatur und Wartung geeignet und kann alle Arten von Drähten schweißen: Aluminiumlegierungen, Massivdrähte sowie Fülldrähte zum Beschichten und Verbinden in einem breiten Durchmesserbereich. Zudem hat man Kennlinien ausgewählt, mit der die Geräte eine Auswahl von Schweißprogrammen für unterschiedliche Materialien bereitstellen können.

