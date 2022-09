Clark legt Niederhubwagen-Baureihe neu auf

Clark hat die Niederhubwagen mit klappbarer Fahrerstandplattform einem Facelift unterzogen und alle Modellvarianten unter der Bezeichnung PPXS20 zusammengefasst. Die neue Baureihe verfügt serienmäßig über Servolenkung und Rückrollschutz.

Für mittlere bis lange Transportstrecken

Zur Verfügung stehen drei Modellvarianten mit einer Tragfähigkeit von 2000 kg: Der PPXS20 mit Blei-Säure-Batterie (375 Ah) in der 12 km/h-Version eignet sich für lange Transportstrecken, bei denen es auf eine hohe Geschwindigkeit ankommt. Für kürzere Fahrstrecken steht alternativ eine Version mit einer maximalen Geschwindigkeit von 8 km/h zur Verfügung. Bei den Modellvarianten mit Blei-Säure-Batterie sind entsprechend den Kundenanforderungen verschiedene Batteriekapazitäten erhältlich. Je nach Anwendung ist eine Batterie mit 24 V und 225, 250 oder 375 Ah verfügbar. Für intensive Anwendungen, wie dem Mehrschichtbetrieb, wo der Fokus auf einer hohen Verfügbarkeit liegt, ist der PPXS20 auch mit Lithium-Ionen-Batterie (205 Ah) erhältlich, die sich ohne Einschränkung der Lebensdauer an jeder 230-Volt-Steckdose nach- und zwischenladen lässt. In 10 Minuten lassen 7 % der Batteriekapazität aufladen.

Bedienfreundlich und sicher im Einsatz

Die Fahrerplattform mit Seitenschutzbügeln gehört beim PPXS20 zur serienmäßigen Ausstattung. Ebenso wie die Seitenschutzbügel ist die Plattform manuell wegklappbar (Mitgängerbetrieb). Zusammen mit der serienmäßigen Servolenkung sorgt dies dafür, dass die Fahrzeuge auch problemlos in platzkritischen Arbeitsbereichen eingesetzt werden können. Die Trittfläche der Plattform hat eine rutschfeste Oberfläche und bietet durch die zusätzliche Federung Komfort und Sicherheit. Die niedrige Tritthöhe erleichtert zudem den Auf- und Abstieg. Wenn der Bediener die Plattform verlässt, wechselt das Fahrzeug automatisch in den Stand-by-Modus. Das Gerät ist dann nicht mehr verfahrbar. Bei aktivierten Seitenschutzbügeln beträgt die maximale Fahrgeschwindigkeit bis zu 8 bzw. 12 km/h. Bei eingeklappten Seitenbügeln wird die maximale Fahrgeschwindigkeit automatisch reduziert.

Bedienelemente griffgünstig positioniert

Alle Bedienelemente und Funktionen zum Heben, Senken und Fahren sind griffgünstig in der ergonomischen Deichsel positioniert, die gleichermaßen von Rechts- und Linkshändern bedient werden kann. Das Fahrzeug bremst automatisch ab, wenn der Fahrer die Deichsel loslässt. Gleichzeitig zeigt es im Störungsfall Fehlercodes an, die den Monteur bei der Fehlersuche unterstützen. Für hohe Sicherheit sorgt die automatische Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt. kf

Kontakt:

Clark Europe GmbH

Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 33

47228 Duisburg

Tel.: +49 2065 499 13–0

Fax: +49 2065 499 13–800

Mail: info-europe@clarkmheu.com

Website: www.clarkmheu.com