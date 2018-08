Coscom integriert automatische Konturerkennung

Anzeige

Im Rahmen der neuen Profi-CAM-Version R1804 stellt Coscom (Foyer ICS, Stand DW112) als weitere Funktion die automatische Konturerkennung bereit. Die Software erkennt damit Konturen laut Anbieterangaben automatisch und erzeugt daraus verfahrwegoptimierte Werkzeugbahnen. Dabei entfällt die Definition einzelner, singulärer Arbeitsschritte. Zudem kann der NC-Programmierer das Ergebnis über Parameter unkompliziert und übersichtlich beeinflussen. Die Funktion eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen NC-Programme für Kontur- und Formplatten in kürzester Zeit sicher erstellt werden müssen. Bereits erkannte Features können auch in den nachfolgenden Arbeitsgängen wieder verwendet werden. So ist das Entgraten einer bereits erkannten Kontur mit minimalem Aufwand möglich, heißt es.

31. August 2018

