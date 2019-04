Dämpfen auf jegliche Weise

Anzeige

Meta-Vulk aus Ungarn stellt in Halle 4, Stand F04, aus und ist nicht verlegen, seine diversen Gummi-Produkte originell anzupreisen, poetisch verpackt: „Seit der Erfindung des Rades rennt und bewegt sich alles, klopft und stößt, schüttelt und schlägt … zittert und wimmert und vor allem: vibriert… Der Mensch hat fast alles, doch das Kostbarste verloren – die Stille.“ Meta-Vulk sieht sich in der Lage, sie wieder herzustellen mit einer großen Vielfalt an hochwertigen technischen Gummiprodukten – Moosgummi, Gummi-Metall-Verbindungen und extrudierten Dichtungsprofilen. Das Angebot reicht von Schwingungsdämpfern bis Maschinenfüßen, von Kabeldurchführungen bis zu Türstoppern, von Rohrhaltern bis Lkw-Stoßfängern. Die Ungarn sind auch offen für spezielle Anfragen nach Produkten aus NR, SBR,NBR, EPDM, CR oder Silikon.

4. April 2019