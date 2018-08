Damit klebt sich‘s besser

Anzeige

Atlas Copco IAS stellt eine flexible Lösung vor, um die Qualität des manuellen Klebstoffauftrags zu verbessern: Der ergonomisch optimierte Bonder X sei optimal ausbalanciert und leichter als sein Vorgänger, der Abzug erfordere weniger Druck. Wichtig ist er in vielen Bereichen: „Selbst die Auto-Industrie setzt in einigen Fällen auf Handarbeit“, erklärt Produktmanager Cornelius Aichele. Handgeführte Werkzeuge machen den Anwender flexibler und er kann Engstellen leichter erreichen. So sitzt beim Bonder X der Materialschlauch an einem drehbaren Gelenk und ist weniger im Weg. Und der Anschluss lässt sich an drei Stellen fixieren: oben, unten und seitlich.

20. August 2018