Darum vertraut Evonik auf das ATEX Tablet von Getac

Inspektionsaufgaben in kritischen Bereichen von einem autonomen Roboter durchführen zu lassen – diese Aufgabe führt Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie, in einem Projekt mit drei Partnerunternehmen in einer firmeneigenen Chemieanlage durch. Für die Steuerung des Roboters und das Einlernen von Missionen für die automatisierten Inspektionsrouten vetraut man auf das ATEX Tablet vom Typ F110 von Getac. Vor allem die hohe Leistung und die Robustheit des Getac F110-EX Tablets überzeugten im Vergleich zu anderen rugged Computer-Alternativen während der Evaluierung, heißt es.

Roboter legt Inspektionsrouten selbstständig zurück

Ziel des Projekts ist, die Praxistauglichkeit dieser Roboter-Lösung für den Einsatz in der Chemie-Industrie für Evonik zu evaluieren. Die Aufgaben des Roboters sind dabei in erster Linie das automatisierte Erfassen von Daten auf Inspektionsrouten, die er selbstständig zurücklegt. Dazu zählen auch Sicherheitsinspektionen, die sich nicht oder nur mit großem Aufwand in ein Fernwartungskonzept einbinden lassen. So kann der Anwender die Inspektionsintervalle verlängern und die Zuverlässigkeit der Inspektionen durch Gewinnung objektiver Daten verbessern.

Tablet als Interface zwischen Roboter und Mensch

Das Getac Tablet dient in diesem Projekt als Interface zwischen dem Roboter sowie dessen Steuerungssoftware und dem Menschen. Zur Steuerung und Kontrolle in der Anlage greift der Anwender über das F110 auf die Software zu. Für schnelle Eingriffe während des Einsatzes dient zusätzlich ein Controller.

Während der Inspektionsrundgänge erfasst der Roboter Daten von Anzeigen optisch oder Temperaturen beziehungsweise Leckagen mittels der Infrarot-Kamera und überträgt diese zur Auswertung.

Diese Anforderungen muss das Tablet erfüllen

Die Anforderungen an das Tablet sind hoch: Es muss robust und ATEX-zertifiziert sein, es soll im Freien unter allen Umgebungsbedingungen gut ablesbar und voll funktionsfähig bleiben, ob bei Hitze, Kälte oder auch bei Regen. Als Betriebssystem ist Windows erforderlich, das Gerät muss große Datenmengen erfassen und verarbeiten können. Die Konnektivität und Leistung spielen wegen der Echtzeitanwendungen ebenfalls eine sehr große Rolle, damit die Videoübertragung flüssig auf dem Tablet dargestellt wird. Außerdem ist ein LTE-Anschluss erforderlich, da es im Tanklager kein WLAN gibt. Nicht zuletzt muss die Verbindung zum Controller via Bluetooth gewährleistet sein. Mit dem passenden Tragegurt lässt sich das F110 bequem vor dem Körper tragen, der Anwender hat so beide Hände frei, um gleichzeitig auch den Controller bedienen zu können. kf

