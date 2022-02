Das leistet der neue Schrittmotor von Faulhaber

Der neue mehrpolige Zweiphasen-Schrittmotor AM3248 erreicht laut Anbieter Faulhaber mit maximal 10.000 rpm die fünffache Drehzahl vergleichbarer Schrittmotoren. In Kombination mit einer Getriebeuntersetzung von 100:1 liefert er ein Drehmoment von 5 Nm. Der Motor macht 48 Schritte pro Umdrehung und bietet ein Haltemoment von 85mNm. Vom ersten Schritt an startet er mit einer hohen Geschwindigkeit; sein niedriges Trägheitsmoment prädestiniert ihn für Anwendungen, die eine sehr schnelle Beschleunigung sowie schnelle Richtungswechsel voraussetzen. Die neu entwickelten große Kugellager haben laut Anbieter einen positiven Einfluss auf die Lebensdauer des Motors. Er kann mit einem Getriebe des Typs 32 GPT und außerdem mit einem magnetischen Encoder der Reihe IE3 kombiniert werden. Die Leistungswerte, die der AM3248 erreicht, sind in seiner Größenklasse einzigartig auf dem Markt, so Faulhaber. Der Motor misst 32 mm im Durchmesser und eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in Bereichen wie Luft- und Raumfahrt, Laborautomation, Optik, Halbleiterindustrie, Robotik und 3D-Druck.

