Papierprodukt haftet auf der Haut

Anzeige

Interessant für alle Bereiche, in denen der Mensch im Mittelpunkt steht, bietet die britische Gant Innovations Ltd eine neue Querschnittstechnologie an: die „Gantik“-Technologie für selbsthaftende Papierprodukte.

Eine Zahnärztin war im deutschen Sprachraum eine der ersten, die die „Gantik-Adhesive-Technologie“ genannte, patentierte Entwicklung ausprobieren konnte – und sie war begeistert, wie die Markenvertreter berichten: Die papierenen Schutzauflagen für ihre Patienten hielten ohne Tabs, Clips und Klammern und ließen sich rückstandsfrei wieder entfernen. Zum Einsatz kommen können die mit dem neuartigen Haftgrund behandelten Papierprodukte überall dort, wo der Mensch geschützt und höchste Hygienestandards erfüllt werden müssen – also in Medizin, Kinder- und Altenpflege ebenso wie etwa in Touristik oder Gastronomie. Sie haben den Rang einer Querschnittstechnologie. Der englische Anbieter will dafür nun Verkaufs- und Produktionslizenzen in der DACH-Region vergeben.

Der Gantik-Haftgrund ist lebensmittelecht, die Handhabung einfach: Die selbsthaftende Wirkung wird erst dann aktiviert, wenn die Produktoberfläche geöffnet wird. Laut Anbieter erfüllt der Haftgrund höchste Hygienestandards, ist lösungsmittelfrei, wasserdicht und kann je nach Anwendung auf Stoff oder direkt der Haut aufgebracht und rückstandsfrei wieder abgelöst werden.

Kontakt:

Gant Innovations Ltd.

6 Dominus Way, Meridian Business Park

Leicester, LE19 1RP, England/UK

Tel.: +44 1753 891065

www.gantik.com