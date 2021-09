Den PBT-Compounds gelingt ein Spagat bei den Materialeigenschaften

Lanxess bietet mehrere Compounds auf Basis von PBT (Polybutylenterephthalat) an. Ihnen gelingt ein Spagat bei den Materialeigenschaften: Sie weisen eine hohe Hydrolysestabilität in heiß-feuchter Umgebung auf und zeigen zugleich eine gute Laserlichttransparenz für das Laserdurchstrahlschweißen. Ein Beispiel ist Pocan B3233HRLT (Hydrolysis-Resistent, Laser Transparency), das bereits in mehreren Großserienanwendungen zum Einsatz kommt. So werden zum Beispiel Gehäuse für mechatronische Aktuatoren zur Drallklappensteuerung (swirl control actuator) hergestellt. Entwickler und Hersteller der Aktuatoren ist die Sogefi Air & Cooling SAS in Orbey in Frankreich.

Außerdem zeichnet sich der Werkstoff durch eine geringe Verzugsneigung und hohe Dimensionsstabilität aus, was sich bei der komplexen Geometrie der kompakten Gehäuse besonders auszahlt.

Ein weiterer Vorzug ist die hohe Transparenz im Wellenlängenbereich von Lasern, die üblicherweise beim Laserdurchstrahlschweißen verwendet werden − selbst bei schwarzer Einfärbung. Dies ermöglicht einen stabilen und effizienten Prozess beim Schweißen der Gehäusekomponenten.

Langzeittest bestanden

Wie beständig Pocan B3233HRLT in heiß-feuchter Umgebung ist, unterstreicht der Langzeittest SAE/Uscar-2 Rev. 6 der amerikanischen Society of Automotive Engineers (SAE). Er zählt weltweit zu den anspruchsvollsten Prüfungen der Hydrolysestabilität von Kunststoffen. Das untersuchte Fertigteil wird dabei in zahlreichen Zyklen starken Temperaturwechseln bei relativen Luftfeuchten bis 100 % ausgesetzt. Der Compound erfüllt in Probekörpertests analog zu diesen Bedingungen die Anforderungen der Class 3, zeigt also eine hohe Hydrolysebeständigkeit bei Temperaturen bis 125 °C. (ks)

