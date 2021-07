Der Poweranalyzer LK601 von Matuschek bildet Prüfstände digital ab

Anzeige

Der mehrkanalfähige Poweranalyzer LK601 von Matuschek zur Datenanalyse an stationären Messprüfständen verbindet die Präzision eines Leistungsmess- mit der Flexibilität eines Datenerfassungssystems. Seine Software bildet den Prüfstand digital ab, dank Bindung an PC-Technik konnten Monitor und kleinteilige Bedienelemente entfallen. Bis zu sechs elektrische Leistungsphasen lassen sich mit dem Gerät simultan untersuchen. Seine Messabweichung liegt unter 0,05 % des Leistungswerts. Wegen der Vielfalt der Prüfstände und ihrer Aufgaben wurde besonders auf Individualisierbarkeit und Flexibilität der Anwendung geachtet. Gegenüber vergleichbarer Technik liegen die Kosten laut Hersteller „am unteren Ende der Skala“. Industriepartner loben besonders die Steuerung der Messelektronik per PC: auf das Wesentliche konzentriert, einfach handhabbar und verlässlich.

