Der Schweißroboter Qirox QRC-300 von Cloos agiert hochdynamisch

Anzeige

Der Roboter QRC-300 ist das zentrale Element im Qirox-Lösungspaket von Carl Cloos Schweißtechnik. Anwender profitieren von der modularen Bauweise der gesamten Mechanik. Vom Roboterfuß bis zum Handgelenk sind alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt. Durch den Einsatz verschiedener Baugruppen erhalten Anwender für jede Produktionsanforderung einen maßgefertigten Roboter.

Die Modelle der WM-Serie sind für Standard-Schweißprozesse konzipiert. Sie zeichnen sich durch eine kompakte Bauform aus und agieren hochdynamisch. Deshalb eignen sie sich optimal für den Einsatz in Kompaktzellen und -anlagen.

Der Qirox QRC-300 ist ein sechsachsiger Knickarmroboter. Der Roboter kommt stehend oder in Überkopfposition zum Einsatz und ist auf einem Sockel oder direkt an einem Roboterpositionierer montiert. Er verfügt über ein Classic-Handgelenk, an dem er Schweißbrenner und andere Arbeitsmittel mit einem Gewicht von bis zu 8 kg aufnimmt. Er übernimmt alle MIG/MAG- und WIG-Schweißprozesse und führt optional einen Laser-Sensor.

Der Roboter überzeugt mit einer hohen Dynamik durch schlankes Produktdesign, geringes Eigengewicht und ergonomische Formen. Zudem zeichnet er sich durch Wiederholgenauigkeit, hohe Standzeiten und lange Wartungsintervalle aus. (ks)

Kontakt:

Carl Cloos Schweißtechnik GmbH

Carl-Cloos-Straße 1

35708 Haiger

Tel.: +49 2773 85-0

Mail: info@cloos.de

Website: www.cloos.de

Hier finden Sie mehr über: