Festo möchte die Produktivität seiner Kunden durch selbstlernende Maschinen weiter steigern. Dabei setzt das Unternehmen auf künstliche Intelligenz auf drei Netzwerkebenen: on Edge, on Premises und in der Cloud.

Die Festo-Tochter Resolto Informatik hat mit Scraitec eine Softwarelösung entwickelt, die Daten in Echtzeit analysiert, interpretiert sowie Anomalien erkennt und meldet. Zudem lernt das System durch die permanente Datenanalyse kontinuierlich dazu und erweitert seine Wissensbasis. Durch dieses maschinelle Lernen ist intelligentes Prozess-Monitoring möglich. In Kombination mit der modularen Steuerung CPX-E-CEC und dem Servoantriebregler CMMT-AS ist eine Überwachung in Echtzeit möglich. Die Software überwacht die Motorströme und Positionswerte der Achse. Treten Anomalien auf, wenn etwa das Handling ein falsches Batterieformat greift, wird eine Meldung erstellt.

Die Datensammlung und -überwachung kann durch die intelligente Softwarelösung entweder direkt auf der Feldkomponente (KI on Edge) oder in der Steuerung der Anlage oder eines Produktionswerkes (KI on Premises) stattfinden. Es kann auch über das IoT-Gateway CPX-IOT in der Festo Cloud erfolgen. Durch den Einsatz von KI on Edge oder on Premises bleiben alle Daten im eigenen Haus, ohne Sicherheitsrisiken oder Verzögerungen der Datenströme durch Netzlatenzen.