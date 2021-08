Die Hubplattform eCart 900 von Krups trägt bis zu 2000 kg pro Cart

Anzeige

Das neue eCart 900 von Krups ist nun mit einer breiteren Spurweite für große und schwere Produkte bis 2000 kg pro Cart verfügbar. Verstärkte Komponenten machen dies möglich, wobei die Handhabung, das Verhalten und die Steuerung gleichbleiben. Neu ist auch die im eCart integrierte Hubplattform.

Die integrierte Hubplattform bietet eine Hubhöhe von bis zu 300 mm. Die Anwendungen und der Nutzen gehen weit über die ergonomische Höhenanpassung hinaus. Das Absetzen von Bauteilen auf eine externe Struktur mit Indexierpunkten kann gerade in Automatikstationen zur genauen Positionierung oder zur Kraftaufnahme genutzt werden. Kostspielige Bodenspanntechniken beziehungsweise Ausheber sind somit nicht mehr nötig. Auch ein Ablagepuffer von Bauteilen ist möglich, indem das jeweilige eCart unter den gepufferten Bauteilen hindurchfährt und das letzte Bauteil durch eine Angleichung der Höhe entsprechend wieder aufnimmt.

Anforderungen an die Ergonomie werden erfüllt

Nicht zu unterschätzen ist die Ergonomie von Handarbeitsplätzen. Verschiedene Arbeitsschritte und Werker benötigen unterschiedliche Arbeitshöhen. Diese können dank der steuerungstechnischen Integration der Hubplattform an der Anlage vorgewählt werden. Die Taktwechselzeiten können so ideal für die Höhenverstellung verwendet werden, sodass jedes Bauteil in der gewünschten Höhe an der nächsten Station ankommt. Dies kann ebenso dynamisch für jeden Werker variieren.

Durch die direkte Steuerungsintegration der Hubplattform im eCart sind die verfügbaren Datenschnittstellen Optionen für gesteuerte Werkstückaufnahmen weiterhin vollumfänglich nutzbar. Geschützt mit einem Faltenbalg und abgesichert durch einen zusätzlichen Sicherheitsrahmen ist die Hubplattform ohne weitere Maßnahmen auch an manuellen Arbeitsplätzen sicher einsetzbar. (ks)

Kontakt:

Krups Automation GmbH

Ringstr. 13

Industriepark Urbacher Wald

56307 Dernbach

Tel.: +49 2689 9435-0

Mail: info@krups-online.de

Website: www.krups-automation.com

Hier finden Sie mehr über: