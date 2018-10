Digital zur guten Schweißnaht

Anzeige

Fronius präsentiert auf der Messe das komplette Produktprogramm (im Bild ein LaserHybrid-Schweißprozess), stellt aber digitale Lösungen in den Mittelpunkt (Halle 13, Stand F174). So unterstützt WeldCube das Sammeln und Analysieren von Schweißdaten, um die Prozesse zu optimieren. Dazu bereitet das Datenmanagement-System die wichtigsten Schweißdaten auf. Bis zu 50 Stromquellen können mit einer WeldCube-Installation verbunden sein. Sie ermöglicht es, Daten geräteübergreifend auf Bauteilebene zu dokumentieren, teilt Fronius mit. In Verbindung mit der Schweißgeräteplattform TPS/i lassen sich zudem Jobs für alle verbundenen Stromquellen zentral erstellen. Als Neuheit stellt Fronius außerdem eine Handschweißgeräteserie vor.

11. Oktober 2018