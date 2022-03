Digitales Präzisions-Flügelrad-Anemometer für geringe Luftströmungen

Das neue Flügelrad Typ Makro FVAD 15-H von Ahlborn bietet eine hohe Messgenauigkeit und ist für viele Messaufgaben einsetzbar, wie zur Überprüfung der Luftbewegungen in Reinräumen und bei Kontrollmessungen an Abzügen von Werkbänken und Arbeitsplätzen. Auch bei der Messung an Lüftungs-, Klima- und Filteranlagen oder zur Messung der laminaren Strömung und Netzmessungen an großen Ein- und Auslässen hat sich das Anemometer bewährt. Für Messungen in der Fahrzeugtechnik im Windkanal und im Fahrzeuginnenraum garantiert der Sensor eine präzise Messung.

Robuste Bauform schützt das sensible Flügelrad

Die robuste Bauform des Flügelrad-Anemometers bietet einen optimalen Schutz für die Lagerung des sensiblen Flügelrades im Messkorb. Es sind zwei Ausführungen erhältlich, als Typ MK5 mit Messbereich 0,15 bis 5 m/s und als Typ MK20 mit Messbereich 0,25 bis 20 m/s. Gemessen werden kann mit maximaler Auflösung von 0,01 m/s bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +125 °C in Luft und sauberen Gasen.

Die Flügelräder werden mit 2 m Kabel und digitalem Almemo-D6-Anschlussstecker zum Anschluss an Almemo-Datenlogger und Messgeräte geliefert. Für hohe Luftströmungen bis 90 m/s und Umgebungstemperaturen bis +600 °C bietet der Hersteller Staurohre und Differenzdrucksensoren. (ks)

