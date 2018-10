Direkter Zugriff auf Geräteeinstellungen

Anzeige

Die Industrie-Messumformer EE310 und EE360 von E+E Elektronik können jetzt auch via Ethernet-Schnittstelle (Modbus TCP) in ein Netzwerk eingebunden werden. Das ergänzt die RS485-Schnittstelle (Modbus RTU).

Der Feuchte/Temperatur-Messumformer EE310 und der Feuchte-in-Öl-Messumformer EE360 sind nun mit einer Ethernet-Schnittstelle erhältlich. Ein multifunktionales 3,5“-TFT-Farbdisplay sorgt für einen Überblick über die Messaufgabe und bietet einen direkten Zugriff auf die Geräteeinstellungen. Eine Datenlogger-Funktion zeichnet lückenlos bis zu 20.000 Messwerte je Messgröße auf. Die Schnittstellen-Einstellungen lassen sich mit der Konfigurationssoftware vom PC aus oder direkt am Gerät via Drucktasten vornehmen.

Der EE310 misst die relative Feuchte und Temperatur – und berechnet Tau- und Frostpunkt- sowie die Feuchtkugel-Temperatur, Wasserdampf-Partialdruck, Mischungsverhältnis, absolute Feuchte und spezifische Enthalpie. Außerdem überwacht er den Feuchtegehalt in Hydraulik-, Schmier- und Isolier-Ölen sowie in Dieselkraftstoff. Das Gerät misst Wasseraktivität und Temperatur und berechnet daraus den absoluten Wassergehalt in ppm. Der Edelstahl-Fühler kann mittels ISO- oder NPT-Gewinde direkt in die Rohrleitung eingebaut werden.

Die druckdichte Verschiebeverschraubung erlaubt ein einfaches Einstellen der Eintauchtiefe. Mit dem optionalen Kugelhahn ist der Ein- und Ausbau ohne Betriebsunterbrechung möglich.

5. Oktober 2018

