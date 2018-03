Direktes Aufstecken aufs Board spart Verdrahtung

Anzeige

Rittal hat sein Riline-Compact-Portfolio um zusätzliche Komponenten erweitert: Die Motorsteuergeräte lassen sich direkt auf das Board aufstecken und erhalten in einem Montageschritt ihre mechanische und elektrische Verbindung. Dadurch minimiert sich der Verdrahtungsaufwand. Die Geräte sind für drei gestaffelte Strombereiche erhältlich: 0,6/2,4/9,0 A. Sie erfüllen die Funktionen des Direkt- und des Wendestarters in einem Gerät. Dabei bestechen sie durch die schmale Bauform mit 22,5 mm Breite. Damit brauchen sie nur die Hälfte Platz im Vergleich zu 45-mm-Standardschaltgeräten in diesem Strombereich und bieten sogar 75 % Platzeinsparung gegenüber den 90 mm breiten Wendekombinationen.

10. März 2018