Druckgießmaschinen von Bühler arbeiten mit Hydrospeichern von Roth

Mit der Carat 840 und der Carat 920 baut Bühler sein Sortiment an Druckgusslösungen aus. Damit begegnet das Unternehmen der steigenden Nachfrage der Automobilindustrie nach Maschinen zur Herstellung von immer größeren Bauteilen. Ein wichtiger Baustein sind die Hydrospeicheranlagen von Roth Hydraulics. Sie ermöglichen eine hohe Bauteilqualität und sorgen für zuverlässige und energieeffektive Gießkräfte der Maschine.

Der Anspruch an die Speicheranlage ist vielseitig: Einerseits benötigen die neuen Lösungen eine größere Menge an gespeicherter Energie und andererseits eine extrem rasche Leistungsentfaltung, um die notwendige Dynamik der Gießeinheit sicherzustellen. So entfaltet etwa die Carat 920 Gießeinheit 2130 kN dynamische Gießkraft und 5340 kN Nachdruck. Die Herausforderung ist in der zweiten Phase des Gießprozesses innerhalb von 100 ms rund 1,5 m Kolbenhub zu ermöglichen. Die Beschleunigung des Gesamtsystems inklusive flüssigem Aluminiums erfolgt praktisch von Null aus.

Mehr als 200 kg innerhalb weniger Millisekunden

Die Carat 920 kann innerhalb von Millisekunden mehr als 200 kg flüssiges Aluminium in eine Form einschießen. Dabei hält sie die Form mit einer Kraft von 92.000 kN zusammen. Die Hydrospeicheranlage von Roth Hydraulics schafft diese Produktionsaufgabe mit Leichtigkeit und hoher Genauigkeit. (ks)

Kontakt:

Roth Industries GmbH & Co. KG

Am Seerain

35232 Dautphetal

Tel.: +49 6466 922-0

Mail: service@roth-industries.com

Website: www.roth-industries.de

Hier finden Sie mehr über: