Dutzende von Modulen über eine IP-Adresse

Mit dem Backplane Ethernet Extension Protocol (Beep) vereinfacht Turck die Anwendung seiner Multiprotokoll-Block-I/O-Module TBEN und FEN20. Dadurch ist es möglich, Netzwerke mit bis zu 33 TBEN-Modulen (1 Master, 32 Slaves) und bis zu 480 Byte Daten über eine einzige IP-Adresse in Profinet-, Ethernet/IP- und Modbus-TCP-Netzen an die SPS anzubinden. Durch die Reduzierung der IP-Adressen kann der Anwender I/O-Netzwerke mit hoher Dichte im Handumdrehen an kostengünstige Steuerungen anbinden. Über den integrierten Webserver definiert der Anwender das erste Gerät in der Leitung als Beep-Master. Dieser scannt das Netzwerk und konfiguriert automatisch die Datenzuordnung zu allen angeschlossenen Modulen. Da alle Parameter im Master gespeichert werden, unterstützt Beep den schnellen Austausch einzelner Module.

24. September 2018

