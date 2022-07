EBM-Papst: Druckstabile Axialventilatoren in neuen Baugrößen

Axialventilatoren werden normalerweise dort eingesetzt, wo hohe Volumenströme bei eher niedrigem Druck benötigt werden. Die Axi-Eco Axialventilatoren von EBM-Papst eigenen sich jedoch gerade für Anwendungen, die einen hohen Druck erfordern. Hintergrund: Ventilatoren in Verdampfern müssen einen hohen Gegendruck überwinden, da sich am Wärmetauscher häufig Eis bildet, was die Luftwege verengt. Spätestens wenn die nächste Stufe der ErP-Richtlinie greift, stoßen vor allem die noch weit verbreiteten AcaxialVentilatoren an ihre Grenzen.

Laufrad strömungstechnisch optimiert

Die Axi-Eco Axialventilatoren dagegen bieten eine außergewöhnliche Druckstabilität, so der Hersteller. Die Luftleistungskennlinie verläuft deutlich steiler als bei vergleichbaren Axialventilatoren. Durch strömungstechnische Optimierungen des Laufrades wird eine bessere sowie gleichmäßige Durchströmung erreicht und das Geräuschverhalten konnte deutlich reduziert werden. Beim Einsatz z. B. in Verdampfern verlängern sich zudem die Standzeiten, also die Intervalle zwischen den Abtauzyklen. Das spart ebenfalls Energie und erhöht die Gesamteffizienz des Geräts.

Höhere Volumenströme und Drücke durch neue Baugrößen

Die bestehende EC-Ventilatorenbaureihe Axi-Eco mit den Baugrößen 300, 350, 400, 450 und 500 mm wurde nun um die drei neuen Baugrößen 630, 800 und 910 mm nach oben hin erweitert, so dass höhere Volumenströme von über 25.000 m³/h und Drücke von bis zu 700 Pa realisiert werden können. Alle Axi-Eco Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der zukünftigen ErP-Richtlinie und lassen sich als kompakte Plug & Play Lösung mit CE-Kennzeichnung in die Anwendungen integrieren. Der Anwender muss sich damit keine Gedanken zu Düsen oder Abständen zum Laufrad machen und sich auch um keine eigene ErP-Bewertung kümmern. Mit diesen neuen Baugrößen lassen sich weitere Anwendungsfelder in der Luft-, Klima und Kältetechnik abdecken, wie z. B. der Einsatz in Chillern und Verdampfern, der industriellen Prozesskälte, in Rechenzentren sowie auch in der mobilen Kältetechnik (Mietkälte). (kf)

