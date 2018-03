Econ bietet Übersicht über alle Maßnahmen

Anzeige

Um Energiemanager bei der Umsetzung der ISO 50001 zu unterstützen, hat Econ seine Energiemanagement-Software Econ 3 mit neuen Funktionen ausgestattet. Hinzu kommen Features für Produktionsleiter.

Das neue Maßnahmen-Tool von Econ (Halle 12, Stand D45) gibt eine Übersicht über alle umgesetzten Optimierungsmaßnahmen und ermöglicht die Detailerfassung und -dokumentation. Jede Maßnahme wird mit Start- und Endtermin, Status, Kosten und erwarteten Einsparungen geführt. Econ 3 liefert eine grafische Vorher-Nachher-Betrachtung, indem die Software die Messwerte vor und nach Durchführung der Maßnahme gegenüberstellt. Alle Maßnahmen können bei Bedarf als PDF-Dokument exportiert werden.

Alle Verbrauchsberichte sind mit der neuen Abweichungsanalysefunktion ausgestattet. Hiermit lassen sich Verbräuche aus beliebigen Zeiträumen und in unterschiedlichen Auflösungen auf Stunden-, Tages-, Wochen-, Monats- oder Jahresebene miteinander vergleichen. Die Energiemanagement-Software weist die Veränderung direkt im Bericht in absoluten Zahlen und in Prozentangaben aus.

Die Software unterstützt auch die Integration von Produktionsdaten für das Energiemanagement. Mit der Auftrags- und Chargenauswertung kann die Energieeffizienz von unterschiedlichen Aufträgen zu einem Produkt bewertet werden. Die Schichtauswertung bietet Vergleiche zum Energieeinsatz mit zeitlichem Bezug zu den Schichten oder Öffnungszeiten.

26. März 2018