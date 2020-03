Anzeige

Stahlteile in aggressiven Umgebungen müssen korrosionsbeständig sein. Ganter bietet Normelemente in der höherwertigen Edelstahl-Qualität A4 jetzt in noch größerem Umfang an.

Der korrosionsbeständige Edelstahl A4 wird in verschiedensten Branchen immer wichtiger. Steht doch der zuverlässige Werkstoff für Langlebigkeit, Wartungsfreiheit und somit für Investitionssicherheit. Vor allem die Chrom-, Nickel- und Molybdän-Bestandteile verleihen dem austenitischen A4-Stahl seine hohe Resistenz gegen Chloride und Säuren. Das prädestiniert die A4-Normelmente von Ganter, auch überall dort eingesetzt zu werden, wo entsprechend scharf gereinigt werden muss.

In jeder Teilegattung des Ganter-Portfolios findet sich eine Norm, die auch in der A4-Werkstoffqualität erhältlich ist. Dazu zählen Handräder, Ballengriffe, Ringschrauben und -muttern, die gemäß oder in Anlehnung an die DIN hergestellt sind. Auch diverse Scharniere, Bügelgriffe und Griffleisten, die sich auch mittels Schweißen befestigen lassen, Stern- und Dreisterngriffe, ein- und zweiarmige Spannmuttern gehören der A4-Range an. Letztlich runden Maschinenelemente wie Rastbolzen, Rastriegel und geschlitzte oder geteilte Stellringe das umfassende Programm ab.

