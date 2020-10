Anzeige

Die SLR Maschinen GmbH (Halle 3, Stand 3016) entwickelt und fertigt spitzenlose Rundschleifmaschinen fürs Einstech- und Durchgangsschleifen. Die Maschinen werden auftragsbezogen ausgerüstet und automatisiert.

Neu im Portfolio ist eine automatisierte Version der Standardmaschine SLR 250. In Verbindung mit einem Be- und Entladeroboter und einer pneumatischen Messeinrichtung werden die Autonomie und die Prozesssicherheit im automatischen Arbeitsablauf erhöht. Um die Nebenzeiten zu optimieren, wurde auf schnelle Rüst- und Wechselprozesse geachtet.

Die Roh- und Fertigteile werden über einen Palettenwagen der Roboterzelle zugeführt und entnommen. Je nach Bedarf erfolgt der Schleif- und Messprozess in einer ein- oder mehrbahnigen Operation. Mit dem Transfer- und 2-Achs-CNC-Maschinenhandling werden die Teile intelligent zu- und abgeführt. Nach dem Schleifprozess erfolgt eine 100-%-Qualitätskontrolle, so dass nur Gut-Teile in den Paletten abgelegt werden. Maßveränderungen durch Schleifscheibenverschleiß oder thermische Einflüsse werden durch diese Messeinrichtung festgestellt und automatisch kompensiert.

Kontakt:

SLR Maschinen GmbH

Theodor-Heuss Str. 41

97877 Wertheim

Tel.: +49 9342 934497–0

www.slr-maschinen.de