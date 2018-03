Effizienter Werkzeugwechsel

Anzeige

Lang Tube Tec (Halle 5, Stand E22) hat die vollelektrische Rohrbiegemaschine 160CNC-EMR um neue Funktionen erweitert: Diese beschleunigen und optimieren die Fertigung und machen den Prozess effizienter. Zu den Neuheiten gehört ein schnelles Werkzeugwechselsystem, das auf den meisten Maschinen der Baureihen Small bis Strong nachrüstbar ist. Es verfügt über ein pneumatisches Spannsystem zum Fixieren der Biegeschablone per Tastendruck, einhängbare Gleitschienen und Klemmbacken sowie ein Schnellwechselsystem für Biegedorne. Zeit- und Kostenersparnis bringt außerdem die neue Spannpatrone. Neben den Funktionen zur Zeitoptimierung werden durch die Integration von Trennsystemen in die Biegewerkzeuge der Materialverschnitt optimiert. Die beiden unterschiedlichen Trennsysteme sollen je nach Anforderung erhebliche Kosteneinsparungen ermöglichen. Weitere Optimierungen wurden in die Steuerung implementiert, etwa eine automatische Zykluszeitoptmierung, ein automatischer Einrichtezyklus oder die Steuerung der Zugangsberechtigung.

24. März 2018