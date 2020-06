Mobile Säule desinfiziert alles

Anzeige

Hygiene Einfach zu bedienen, stylisch, diebstahlsicher: Mit der mobilen Stele Desi StandArt will Harema neue Standards setzen in Corona-Zeiten für diein Produktion und Verwaltung.

Die Desinfektionssäule Desi StandArt soll es leicht machen, alle gestiegenen, betrieblichen Ansprüche an die Desinfektion zu erfüllen – repräsentativ wahrnehmbar. So ist das aus Edelstahl gefertigte Gehäuse korrosions- und temperaturbeständig, lässt sich leicht reinigen und außen wie innen aufstellen. Zwei hintere Laufräder in Industrie-Qualität ermöglichen den flexiblen Standortwechsel und zwei vordere Standfüße die Stabilität. Eine integrierte Bodenplatte sorgt zusätzlich für Halt.

Der Anbieter versteht die Säule mit der Desinfektionslösung Amerah Merah OP Sept als Systemlösung, die nicht nur den Händen dient. Ebenfalls integriert sind zwei Spender für Interfold-Papiertücher, um Türklinken, Geländer, Einkaufswagen und andere alkoholbeständige Flächen zu desinfizieren und über einen in der Säule integrierten Behälter wieder entsorgt zu werden.

Das Wichtigste aber sind die Hände. Der integrierte Spender wird ohne Handkontakt mit dem Ellenbogen bedient. Montiert in einer Höhe von etwa 130 cm, benötigen Kinder die Hilfe eines Erwachsenen für die Betätigung.

Der Desinfektionsbehälter ist durch eine Edelstahlverblendung mit Sicherungsspange geschützt, Allergiker können auf dem Etikett die Inhaltsstoffe ablesen. Bis zu fünf 1000-ml-Euroflaschen Desinfektionsmittel finden Platz in der Säule.

Kontakt:

Harema GmbH

Maria-Goeppert-Mayer-Straße 2

D-63110 Rodgau

Tel.: +49 6106/8603–0

www.harema.de