Sensoren Micro-Epsilon hat das Modul IF2030/PNET zur einfachen Anbindung vonan Profinet-Steuerungen entwickelt. Es ist kompatibel mit Sensoren, deren Datenausgabe über eine RS422- oder RS485-Schnittstelle erfolgt.

Micro-Epsilon hat das Schnittstellenmodul IF2030/PNET zur Anbindung an Profinet-Steuerungen konzipiert. Das Schnittstellenmodul besitzt zwei Netzwerkanschlüsse für unterschiedliche Netzwerktopologien. Unterstützt werden Datenraten von bis zu 4 Mbaud. Die Installation in Schaltschränke erfolgt über eine Hutschiene. Die Kompatibilität erstreckt sich über eine Vielzahl an Sensoren.

Kompatibel sind unter anderem die optischen Sensoren Opto NCDT 1420, 1750 und 2300, die konfokalen Sensoren Confocal DT 242x und 24×1, der optische Mikrometer Optocontrol 2520, das Farbmesssystem Colorcontrol ACS7000, der kapazitive Wegsensor Capa NCDT 6120, der Neigungssensor Inertialsensor INC 5701 sowie der Beschleunigungssensor Inertialsensor ACC 5703.

