Einfache Datenintegration von Modbus-Steuerungen in IoT und Cloud

Das Datafeed UA-Gate MB von Softing ist ein Gateway für die Kommunikation zwischen Modbus-Steuerungen in industriellen Netzen und Anwendungen in der IT. Das Produkt gestattet den Zugriff auf Prozess- und Maschinendaten der Steuerungen über den Interoperabilitätsstandard OPC UA oder über das MQTT-Protokoll. Dabei unterstützt es relevante IT-Security-Standards wie etwa SSL-Verschlüsselung und X.509-Zertifikate. Über das Gateway können auch mehrere Anwendungen parallel angebunden werden. OPC UA hat sich als Interoperabilitätsstandard für OT/IT-Integration etabliert, und MQTT ist für zahlreiche Cloud-basierte Anwendungen und IoT-Plattformen das bevorzugte Kommunikationsprotokoll. Damit unterstützt das Gateway auch hybride Architekturen, in denen Teile der Gesamtlösung vor Ort, andere Teile in der Cloud laufen.

28. September 2018