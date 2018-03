Einfache Geräteanbindung an Leitstellen

Anzeige

Die Ixxat-SG-Gateways von HMS ermöglichen den Datenaustausch zwischen Energienetzwerken basierend auf IEC 61850 und IEC 60870-5-104 und gängigen Feldbus- sowie Industrial-Ethernet-Systemen. So werden die Geräte untereinander und an übergeordnete Leitstellen angebunden. Ixxat-SG-Gateways verbinden Scada-Systeme mit industriellen Geräten und Maschinen im Feld, dienen als Gateway zwischen einzelnen Stromerzeugern in Virtual Power Plants (VPP) sowie der Remote-Management-Software und ermöglichen die Anbindung von IEDs (Intelligent Electrical Devices) an SPS-Systeme. Sie eignen sich für Anwendungen, bei denen eine einfache Fernsteuerung sowie das Management von elektrischen Systemen erforderlich sind.

