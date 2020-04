Elektro-Hubwagen von Toyota passt ins kleinste Lager

Anzeige

Der neue Elektro-Hubwagen von Toyota eignet sich vor allem für kleine Lager und zur Mitnahme auf LKWs. Der Mitgänger ist wendig und kann Lasten bis 1300 kg heben.

Der Mitgänger-Hubwagen BT Tyro ist das neueste Einstiegsmodell mit elektrischem Antrieb. Dank Li-Ion-Akku bietet der LHE130 ein hohes Maß an Flexibilität. Aufgrund der robusten Stützräder ist er kippstabil und kann Lasten von bis zu 1300 kg

elektrisch heben und verfahren. Der Hubwagen kann überall da verwendet werden, wo sonst klassische Handhubwagen zum Einsatz kommen. Das Gerät wurde speziell für den Einsatz in engen Räumen konzipiert. Aufgrund seiner hohen Wendigkeit spielt er seine Stärken vor allem in kleinen Lagern sowie bei der Be- und Entladung von Lieferfahrzeugen aus. Sein geringes Gewicht und kleines Vorbaumaß machen ihn zum idealen Mitnahmegerät auf dem Lkw. Er ist sehr ergonomisch und kann auch mit hochgestellter Deichsel leicht manövriert werden.

Kontakt:

Toyota Material Handling Deutschland

Hannoversche Straße 113

30916 Hannover

Holger Urbschat

Tel. +49 511 72 62–184

E-Mail: holger.urbschat@de.toyota-industries.eu

Web: www.toyota-forklifts.de