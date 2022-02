Energierechner von Baumüller vergleicht Hydraulik mit Servohydraulik

Baumüller stellt einen Rechner zur Verfügung, mit dem das Einsparpotenzial an Energie bei einem Wechsel von Hydraulik- auf Servohydraulik-Technologie in nur drei Schritten online berechnet werden kann. Mit einem Wechseln von Hydraulik- auf Servohydraulik-Technologie können applikationsabhängig bei einer hydraulischen Maschine mehr als 50 % an Energie (kWh) pro Zyklus gespart werden. In einer Übersicht wird der Energieverbrauch einer klassischen Konstantpumpe einer servohydraulischen Pumpe gegenübergestellt. Der Online-Kalkulator ist unter www.baumueller.com/de/energierechner aufrufbar.

CO2-Fußabdruck wird grafisch dargestellt

Nach der Eingabe von Dauer, Druck und Volumenstrom der einzelnen Segmente wird die hydraulische Energie und der Stromverbrauch pro Zyklus sowie der kompletten Energieverbrauch pro Jahr berechnet. Die Verbrauchswerte einer klassischen Konstantpumpe und der servohydraulischen Pumpe werden übersichtlich nebeneinander dargestellt. Der CO2-Fußabdruck wird am Ende des Vergleichs grafisch anhand von Energieeinsparung, CO2-Einsparung und prozentualer Einsparung dargestellt.

Die Zusammenfassung der Ergebnisse und eine Beratung kann auf Wunsch in einem weiteren Schritt angefragt werden. Die Daten können dann direkt ohne weitere Eingabe für die konkrete Komponentenauslegung genutzt werden. (ks)

