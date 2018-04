Erhältlich bis zu einer Breite von 1200 mm

Anzeige

Die Industrie-Rollos von Steinbock sind jetzt mit 50 % breiteren Stahlbändern erhältlich. Nun sind sie bis zu einer Breite von 1200 mm lieferbar – und das sogar in Edelstahl. Sie bieten sich zum Einsatz an Maschinen an – insbesondere, wenn wenig Platz für den Einbau anderer Schutzelemente zur Verfügung steht. Die Rollabdeckbänder werden einfach auf einer Welle mit Federmechanismus aufgerollt. Das Stahlband selbst dient als Federmotor und ist in einem Gehäuse integriert. Alternative Abdeckmaterialien für die Bänder sind zum Beispiel Textilbänder unterschiedlichster Beschaffenheit und Beständigkeit wie etwa öl-, kühlmittel- oder hitzebeständig.

17. April 2018