Esta: Neuer Nassabscheider für Aluminiumstaub

Mit dem Dustomat Hydro bringt Esta einen Nassabscheider auf den Markt, der speziell für Aluminiumstaub und Arbeitsprozesse mit Funkenflug konzipiert wurde. Die Wasserabscheidetechnik bindet in der ersten Filtrationsstufe 92 % der abgesaugten Materialien und Partikelfraktionen von ≥ 0,9 µm in Wasser und schützt so das anschließende Trockenfiltersystem vor Verschleiß. Je nach Filterpaket lassen sich laut Anbieter Abscheidegrade von bis zu 99,995 % realisieren.

Filterpaket nach Bedarf

Die Abscheider lassen sich mit einem individuellen Filterpaket ausstatten. Ein hochwirksamer Hepa H 14-Filter mit einem Abscheidegrad von 99,995 % eignet sich zum Beispiel zur Filtration von krebserregenden Stäuben, wodurch die gereinigte Luft anschließend wieder zu 100 % in den Raum zurückgeführt werden kann. Abhängig von den geltenden Partikel-Grenzwerten können aber auch Filterkassetten mit etwas niedrigeren Abscheidegraden eingesetzt werden. In manchen Fällen kann man sogar gänzlich auf ein Filtermedium verzichten.

In zwei Leistungsstufen erhältlich

Die Nassabscheider arbeiten leise und sind in zwei Leistungsstufen mit 1.700 oder 3.000 Kubikmetern Luft pro Stunde erhältlich. Darüber hinaus sorgt die lufttechnische Auslegung der Komponenten für einen vergleichsweise geringen Energieverbrauch. Die Abscheider sind auch in Atex-konformer Ausführung verfügbar.

Kontakt:

Esta Apparatebau GmbH & Co. KG

Gotenstraße 2–6

89250 Senden

Tel.: 07307 / 804 871

Mail: info@esta.com

Website: www.esta.com