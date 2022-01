Elektromobilität: Kastenwagen von Mercedes Benz mit neuer Batterie

Nach dem Mercedes Benz eVito Tourer hat nun auch der eVito Kastenwagen ein umfangreiches Update des elektrischen Antriebsstranges (EATS) sowie eine neue Batterie mit einer nutzbaren Kapazität von 60 kWh erhalten. Der lokal emissionsfreie Transporter ersetzt das 2018 am Markt eingeführte Modell und spricht mit der deutlich höheren Reichweite von 242 bis 314 km (WLTP) einen breiteren Nutzerkreis im gewerblichen Güterverkehr an.

Schnelleres Laden – höhere Reichweite

Der neue eVito unterscheidet sich in zahlreichen Punkten von seinem Vorgänger, gleichzeitig wurden die Merkmale des batterieelektrisch angetriebenen Kastenwagens beibehalten. Unter der Front sitzt nach wie vor der EATS, welcher mit einer Spitzenleistung von 85 kW die Vorderräder antreibt. Der eVito Kastenwagen verfügt über einen wassergekühlten AC On-Board Lader (OBL) mit einer Ladeleistung von maximal 11 kW. Damit ist er für das Wechselstromladen (AC) beispielsweise am Gewerbestandort, auf Betriebshöfen oder an öffentlichen Ladestationen vorbereitet.

Geladen wird beim neuen Modell über die CCS-Ladedose im Stoßfänger vorne links. Über diese wird auch das Schnellladen mittels Gleichstrom (DC) möglich. Damit kann der eVito dank einer serienmäßigen Ladeleistung von maximal 50 kW oder optional maximal 80 kW3 an einer DC-Schnellladestation in circa 50 oder 35 Minuten von 10 bis 80 % aufgeladen werden. (ks)

