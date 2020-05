Expert-Tünkers bietet Fernwartung per Telefon

Anzeige

Expert-Tünkers hat ein Programm zur Fernwartung implementiert. Kunden können einen kompetenten Wartungsservice so per Telefon abrufen. Der Spezialist übernimmt dann von der Ferndiagnose, dem Auslesen von Fehlermeldungen über die Optimierung der Parameter bis hin zum Sign-off, der virtuellen Abnahme der vom Kunden eingestellten Parameter, einen umfassenden Fernservice an dem zu wartenden Modul. So lassen sich Wartungen schneller und kostengünstiger realisieren, da kein Spezialist vor Ort anwesend sein muss. Die für diesen Service notwendige Software wie SEW Motion Studio, Teamviewer und Manual sind als Download verfügbar und mit wenigen Klicks zu installieren.

Kontakt:

Expert-Tünkers GmbH

Seehofstraße 56–58

64653 Lorsch

Tel. +49 6251 592–0

www.expert-tuenkers.de