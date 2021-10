Fanuc: So hebt der neue Handhabungsroboter schwere Lasten im Handumdrehen

Der neue Handhabungsroboter M-1000iA von Fanuc schafft eine Traglast von 1000 kg aus dem Handgelenk und hat eine maximalen Reichweite von 3253 mm. An Stelle der für Roboter mit hoher Traglast übliche parallele Kinematik, verfügt der M-1000iA über eine serielle Kinematik. Dadurch verfügt er über einen größeren Bewegungsbereich sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung. Der Arm kann aufrecht stehen und sich nach hinten drehen, was bei Robotern mit Parallelkinematik nicht möglich ist. Unter anderem kann der M-1000iA die Produktivität in Anwendungen wie dem Bohren und der Handhabung von Automobilkomponenten, Baumaterialien und Batteriepacks für Elektrofahrzeuge verbessern. Der Roboter zeichnet sich insbesondere durch seine hohe Steifigkeit und die starke Leistung seines Handgelenks aus, das gemäß IP67 vor Staub und Spritzwasser geschützt ist. Als Steuerung dient die Fanuc R-30iB Plus Serie. Neben dem konventionellen iPendant kann auch wahlweise das intuitive, einfach zu bedienende Tablet TP genutzt werden. Darüber hinaus kann der M-1000iA mit Bildverarbeitungssensoren und einer Vielzahl von intelligenten Funktionen konfiguriert werden.

Handhabungsroboter mit Flip-over-Fähigkeiten erlauben kompaktere Zellen

Ein weiterer Vorteil des M-1000iA ist seine Flip-over-Fähigkeit. Diese enorme Beweglichkeit hilft den Anwendern, kompaktere und flexiblere Zellen zu realisieren und durch den Flip-over die Verfahrwege zu verkürzen und die Zykluszeit zu reduzieren.

Auslieferung beginnt im Dezember 2021

Fanuc beginnt im Dezember 2021 mit der Auslieferung des M-1000iA. Erstmals in Europa wird der Roboter auf der EMO in Mailand gezeigt, wo er Teil einer beeindruckenden Anwendung in der Elektromobilität ist. Auf dem Stand E02 in Halle 7 handhabt der M-1000iA ein schweres Batteriepaket für ein Elektrofahrzeug. Gleich daneben ist zu sehen wie der noch größere Roboter M-2000iA/2300 (2,3 Tonnen Traglast) ein Elektrofahrzeug handhabt. (kf)

