Spanntechnik: Feinfühliger Werkzeughalter

Ab September liefert Schunk das sensorische Hydro-Dehnspannfutter iTendo aus. Es ermöglicht, Zerspanungsprozesse in hoher Auflösung unmittelbar am Werkzeug zu überwachen und Schnittparameter in Echtzeit zu regeln.

Der iTendo ist in der Lage, den Zerspanungsprozess lückenlos zu erfassen, zuvor definierte Grenzwerte zu überwachen und bei Unregelmäßigkeiten beispielsweise adaptives Regeln von Drehzahl und Vorschub in Echtzeit zu ermöglichen.

Im ersten Schritt standardisiert Schunk den iTendo für die gängige Schnittstelle HSK-A 63 mit Spanndurchmessern von 6 mm bis 32 mm und einer Länge von 130 mm. Der sensorische Werkzeughalter ist für den Einsatz von Kühlschmiermittel geeignet und bis 10.000 min-1 ausgelegt. Die Inbetriebnahme und Analyse der Daten erfolgen über ein browserbasiertes Dashboard auf handelsüblichen PCs, Tablet Computern oder Smartphones. In der einfachsten Ausbaustufe, die komplett ohne maschinenseitige Anpassungen realisiert werden kann, lassen sich die Live-Daten des Sensors über eine lokale Anbindung unmittelbar am Schunk-Dashboard anzeigen. In einer zweiten Ausbaustufe wird der Echtzeitcontroller von einem Servicetechniker mit der Maschinensteuerung verbunden, so dass Alarme ausgelöst oder Prozesse adaptiv geregelt werden können. Die höchste Ausbaustufe ermöglicht zusätzlich einen Informationsaustausch mit der Maschine.

