Fernwartung mit App und Datenbrille

Mit BEO-Augmented-Reality (AR) bringt das Unternehmen eine Applikation für Datenbrillen auf den Markt, die die Fernwartung von Maschinen und Anlagen ermöglicht. Im Servicefall überträgt die Brille Livebilder der Maschine direkt auf den PC eines Technikers. Dieser kann den Anlagennutzern aus der Ferne Anweisungen zu Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen geben. Mit der Brille können Objekte an der Maschine markiert werden, die auch bei perspektivischer Veränderung gekennzeichnet bleiben. So lässt sich etwa ein fehlerhaftes Bauteil aus unterschiedlichen Ansichten untersuchen. Außerdem können Gegenstände benannt und nach einer Speicherung wiedererkannt werden. Ihr Name erscheint sowohl im Brillendisplay des Anwenders als auch im Browser des Servicetechnikers. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, die Fernwartung beziehungsweise Übertragung aufzuzeichnen und für Nachbearbeitungen, zur Dokumentation oder als Schulungshilfe zu nutzen.

14. September 2018

