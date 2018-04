Fit für die Vernetzung

Anzeige

Eine neue Generation von Einbau-Wegeventilen zeigt Bosch Rexroth in Halle 17, Stand A40. Erhältlich sind die WRC-4X genannten Stellglieder zunächst in den Baugrößen 32, 40 und 50, wobei Nenn-Volumenströme bis 2700 l/min abgedeckt werden. Ihre integrierte Elektronik (OBE) vernetzt die neue Ventilserie auch bei analoger Ansteuerung über offene Schnittstellen mit übergeordneten Steuerungen und Industrie-4.0-Umgebungen. Damit fügen sie sich bereits heute in zukunftsweisende Automatisierungskonzepte ein. Als Anwendungen nennt der Anbieter vor allem Pressen, Druckgieß- oder Spritzgießmaschinen mit hohen Anforderungen an Volumenstrom und Dynamik. Durch optimierte Kanalgeometrien sind die Volumenströme bei gegebenen Nenngrößen deutlich höher als zuvor. Sie erreichen durchgängig Werte, für die bislang jeweils die nächstgrößere Ausführung notwendig war. Dadurch können Maschinenhersteller bei gleichen Anforderungen eine kleinere Baugröße verwenden oder bei gleichen Baumaßen wie bisher mehr Leistung nutzen.

6. April 2018