Fit für die Zukunft

Intec Automatisierungslösungen Werkzeugmaschinen Mazak (Halle 3, Stand B05) präsentiert auf derund in seinem Technologiezentrum in Leipzig, die iSMART Factory und intuitive Steuerungen an modernen CNC

Neu im Mazak-Portfolio ist ein TA 20-Roboter, der für bis zu 20 kg schwere Werkstücke ausgelegt ist. Gezeigt wird die Lösung an einer Drehmaschine QT 250MSY. Die Roboterzelle sei einfach zu programmieren, teilt der Maschinenbauer mit. Das Automatisierungstool für das Beladesystem ist als App in die Mazatrol integriert, so dass Maschine und Beladesystem perfekt miteinander koordiniert werden. Die Programmierung – auch des Roboters – erfolgt über schnell verständliche, einfache Menüs in der Mazak Smooth-Steuerung, die intuitive Bedienung und schnelle Rüstzeiten gewährleistet. Die Automatisierung ist prädestiniert für kleine bis mittelgroße Lose.

Bereits im September wurde auf der AMB ein zweifacher Palettenwechsler vorgestellt, der das horizontale 5-Achsen-Bearbeitungszentrum HCR-5000 produktiver macht. Die Maschine wurde für die HSC-Bearbeitung von Aluminium konzipiert und hat eine Hochleistungsspindel, die mit 30.000 min-1 rotiert. Die Horizontalanordnung der Spindel sowie der Schwenk-Rundtisch gewährleisten das zuverlässige Abführen auch großer Spanmengen wie sie bei der Aluminiumbearbeitung entstehen.

Die 5-Achsen-Zentren der Baureihe Integrex sind mit auf die Maschinen abgestimmten Systemen wie Palettenwechlser und Roboterbeladung automatisierbar. Lösungen wie Multi Pallet Pool (MPP) gewährleisten den schnellen Palettentransfer und deutlich längeren Betrieb ohne Bedieneraufsicht. Das System wird über die Smooth CNC gesteuert, die über die Mazak-Software Smooth MPP verfügt. Letztere vereinfacht mit innovativen Funktionen die Auftragsterminierung und ermöglicht die schnellere Analyse der Produktionsergebnisse sowie eine effizientere Systemauslastung.

21. Januar 2019