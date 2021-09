Fixierende Seitendruckstücke von Ganter sind kompakt und anpassbar

Für den Vorrichtungsbau hat Ganter die fixierenden Seitendruckstücke der Reihe GN 415 entwickelt. Sie sind kompakter als bisherige Varianten und anpassbar. Sie sind besonders kompakt und auf unterschiedliche Anforderungen anpassbar.

Die Normelemente-Familie GN 415 steht in drei Größen zwischen 22 und 39 mm Breite mit jeweils zwei Federdruckstärken bereit. Wichtig sind die beiden Schieberformen, sowohl das keilförmige wie auch das zylindrisch abgerundete Druckstück fixieren Bauteile nicht nur seitlich, sondern üben einen zusätzlichen Niederzugeffekt aus.

Alle Druckstücke können zur optimierten Anpassung an die Bauteile-Geometrie in 90°-Schritten um ihre Längsachse gedreht werden – dazu muss lediglich die zentrale Schieberschraube gelöst werden. Die Druckstücke gibt es als Kunststoff-Ausführung in POM sowie in Edelstahl mit glatter oder reibungsverbesserter, geriffelter Druckfläche. Letztere werden im Metallspritzguss-Verfahren produziert und unterliegen damit nur minimalen Maßtoleranzen.

Langlöcher ergänzen die Bohrungen

Das einfache und universelle Handling zeigt sich auch bei der Befestigungsart der schwarz beschichteten Gehäuse aus Zink-Druckguss. Zwei normale Bohrungen werden durch Langlöcher ergänzt, die ein Verschieben der Gehäuse um üppige 4,5 bis 13,5 mm erlauben. (ks)

