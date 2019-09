Anzeige

Der taiwanesische Werkzeugmaschinenhersteller Quaser (Halle 12, Stand A68) fokussiert in Hannover das Thema Automation und zeigt verschiedene Konzepte für jede Anforderung.

Das Cell-Konzept von Quaser basiert auf Standardmaschinen, die mit einem automatisierten Werkstück- und Werkzeughandling ausgestattet werden. Als komplette Produktionszelle aufgebaut, sind die Cell-Maschinen für eine Mischproduktion in verschiedenen Arbeitsbereichen konzipiert. Durch die Flexibilität des Anlagenkonzepts kann mit der Quaser HX 504 Cell eine Vielzahl an unterschiedlichen Werkstücken in kleinen Stückzahlen mit hohem Wechselbedarf bearbeitet werden. Palettenwechselzeiten ab 10,5 s sowie Werkzeugwechselzeiten ab 2,3 s sorgen für kurze Nebenzeiten. Außerdem eignet sich die Anlage sehr gut für die unbeaufsichtigte Fertigung.

In Zusammenarbeit mit Automationspartnern präsentiert der Maschinenbauer auch das vertikale Bearbeitungszentrum UX 500 in zwei Varianten – mit Roboterautomation und mit Palettenautomation. Durch das Zwei-Türen-Konzept der UX 500 können die angebundenen Automationskomponenten beliebig an der Maschinenfront oder an der rechten Maschinenseite positioniert werden. Dadurch profitiert der Bediener von einer hohen Flexibilität im Werkstückhandling.

9. September 2019