Fokusshift wird in Echtzeit gemessen

Anzeige

Das berührungslos arbeitende Laserstrahlmessgerät Beamwatch AM von MKS Ophir ist leicht, kompakt und gezielt entwickelt für die Additive Fertigung. Es zeichnet sich dadurch aus, dass selbst die Fokusshift des Lasers in Echtzeit gemessen werden kann. Darüber hinaus liefert es zahlreiche Parameter wie Strahlgröße und -position sowie Fokusgröße und die Strahlkaustik. Damit lässt sich einfach und schnell feststellen, wann der Strahl korrekt ausgerichtet und fokussiert ist. Die Messungen können sowohl tabellarisch als auch in 2D- oder 3D-Ansichten dargestellt werden. Die Geräte nutzen alleine die Rayleigh-Streuung, um den Strahl darzustellen. Der Laserstrahl selbst wird nicht beeinflusst, sodass keine Gefahr besteht, dass das Messgerät selbst beschädigt wird.

12. August 2018

Hier finden Sie mehr über: