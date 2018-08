Fokussierter Lichtbogen

Anzeige

Mit dem WIG-Prozess Arctig hat Fronius eine Innovation für das mechanisierte Verbindungsschweißen entwickelt. Durch einen speziellen Brenner lässt sich der Lichtbogen gezielter fokussieren und seine Energiedichte erhöhen.

Mit Arctig können Anwender bis zu 10 mm dicke, hochlegierte Bleche und Rohre verschweißen – ohne aufwendige Nahtvorbereitung, in hervorragender Qualität und in deutlich kürzerer Zeit. Das Verfahren beruht auf dem Prinzip des Wolfram-Inertgas-Schweißens (WIG). Die wichtigste Neuerung ist der optimierte Schweißbrenner mit einem Elektrodenspannsystem, das eine Kühlung der Elektrode bis in die Spitze ermöglicht. Das erhöht den Gesamtwiderstand und führt zu einer hohen Lichtbogenspannung. Die Elektronenemission erfolgt auf einer kleinen Stelle und mit enormer Dichte. Der Lichtbogen ist dadurch schmaler und fokussierter, und der Nutzer erzielt eine ausgezeichnete Nahtqualität.

Die Kühlung verhindert das Überhitzen der Elektrode während des Schweißens. Das sorgt für längere Standzeiten und eine verbesserte Zündung. Anwender können sämtliche WIG-Stromquellen des Herstellers ab einer Leistung von 220 A problemlos upgraden. Nötig sind dafür nur der neue Brenner sowie ein zusätzlicher Rückkühler, der die Kühlleistung und die geforderte Temperaturstabilität sicherstellt. Arctig ist auch als Komplettsystem erhältlich. Die Bedienung ist ähnlich wie beim WIG-Schweißen – ein erneutes Einlernen ist nicht nötig.

28. August 2018

