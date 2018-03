Fraunhofer-Systeme industriereif

Anzeige

Das 2015 aus der RWTH Aachen ausgegründete Unternehmen Conbility tritt auf der „AZL Composites in Action Area“ in Halle 5A, Stand C55, auf. Dort stellt das Spin-off seinen „Tape Placement and Winding Applicator“ vor. Als Wärmequelle nutzt dieser Applikator einen VCSEL-Laser von Philips Photonics und lässt sich als modulares „Plug-in“ in industrielle Knickarm- und Linearportalroboter integrieren. Zu den Besonderheiten gehören die Anpassbarkeit des Lasers und verringerte Prozesskosten. Außerdem hat das Unternehmen mit dem Fraunhofer IPT vereinbart, die Tapelege- und Tapewickel-Systeme zu industrialisieren, die als Fraunhofer-Entwicklung eine in-situ-Konsolidierung über Laser- oder IR-Wärmequellen ermöglichen.

Das System „PrePro 2D“ ermöglicht dabei das Tapelegen von UD-Laminaten, die sich zum Thermoformen oder zur Versteifung im Spritzguss einsetzen lassen. Der Tape- und Wickelapplikator „PrePro 3D“ hingegen lässt sich als „Plug-in“ in Roboter- oder Maschinensysteme über Standardschnittstellen implementieren.

