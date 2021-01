Anzeige

Schneider Electric hat sein Angebot an Frequenzumrichtern an die Kundenbedürfnisse angepasst. Die Altivar-Process-Umrichter, bereits in kompakter, modularer Bauweise verfügbar, sind nun auch mit reduzierter Höhe und/oder Wasserkühlung erhältlich. Basierend auf einer Steuerelektronik lassen sich die kompakten und leichten Leistungsmodule bedarfsgerecht und anwendungsorientiert zur gewünschten Leistungsendstufe kombinieren, heißt es. Die Verwendung von parallel geschalteten Standardbauteilen bietee die Möglichkeit einer optimierten Lagerhaltung bei höherer Verfügbarkeit und mehr Flexibilität. Zudem sind Handhabung und Integration der kompakteren Umrichter dank eines standardisierten Designs vereinfacht: Die einzelnen Module passen durch jede Tür und lassen sich aufgrund ihrer Baugleichheit an jeder Stelle der Frequenzumrichter-Konfiguration einbauen.

Ausführungen mit reduzierter Höhe und Wasserkühlung für besondere Anwendungen

Um das Angebot von Altivar Process Modular noch flexibler und variabler zu gestalten, stellt Schneider Electric seinen Partnern und Kunden nun noch zwei spezialisierte Ausführungen der Frequenzumrichter zur Verfügung. Bei gleichbleibendem Leistungs- und Funktionsumfang sind die effizienzsteigernden Geräte auch mit Wasserkühlung und/oder mit reduzierter Höhe erhältlich. Denn gerade in hoch spezialisierten Anwendungsgebieten in der Industrie, im Marinebereich oder der Öl- und Gasgewinnung sind Betreiber und Techniker oftmals mit niedrigen Raumhöhen und daher wenig Platz im Schaltschrank konfrontiert. Hier erweise sich das höhenreduzierte Format der Module als äußerst gewinnbringend. Außerdem stellen in einigen Anwendungsbereich extreme Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und Staub eine Gefahr für die verbauten Frequenzumrichter dar – so zum Beispiel bei Tunnelbohrmaschinen oder bei Brechverfahren. In diesem Fall empfehlen sich die luftdicht verschlossenen Umrichter mit Wasserkühlung, die bei sehr hohem Leistungsvermögen und kompakter Bauform ideal gegen Umwelteinflüsse geschützt sind, so Schneider Electric. Auch die wassergekühlten Frequenzumrichter sind mit reduzierter Höhe erhältlich. So können nun auch die Betreiber von hoch spezialisierten Anlagen an teils widrigen Orten von den generellen Vorteilen des Altivar Process Modular Systems profitieren.

Bei 400 V hat ein luftgekühltes Modul 160 kW Leistung, bei 690 V sind es 200 kW. Die wassergekühlte Ausführung leistet bei 400 V 315 kW und bei 690 V 450 kW pro Modul. Es lassen sich laut Anbieter bis zu sechs Module parallel schalten.

Kontakt:

Schneider Electric GmbH

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

Tel.: +49 2102404–0

Mail: de-schneider-service@se.com

www.se.com/de