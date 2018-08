Für 100-Prozent-Messungen

Anzeige

Der Bruch in der Prozesskette der Automatisierung zwischen Produktion und Messtechnik hat die drei Unternehmen Erler, Jenoptik und Hegedüs veranlasst, eine automatisierte Lösung zu entwickeln: An die mobile Roboterzelle von Erler lässt sich leicht an eine optische Wellenmessmaschine Opticline C305 von Jenoptik ankoppeln. Das Spannmittel Fixator von Hegedüs lieferte die Grundlage für eine zuverlässige Aufnahme von Teilen aller Geometrien. Im Ergebnis erhält der Kunde eine Lösung zur 100 % Prüfung mit einem AQL-Wert von Null. Selbst Messungen von mehreren Merkmalen dauern mit der Messzelle nur Sekunden. Hochpräzise erbringt die Messzelle rund um die Uhr exakt reproduzierbare Ergebnisse – völlig unabhängig von Werkern.

