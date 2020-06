Anzeige

Als Einstiegsmaschine präsentiert Henkel die kompakte Dosierzelle „Sonderhoff 3E“. Sie ist als geschlossene Dosierzelle konstruiert und lässt sich im 20-Fuß-Container anliefern und sofort in Betrieb nehmen: Sie muss nur aufgestellt und an die Strom-, Druckluft- und Wasserversorgung angeschlossen werden. Sobald diese Medien verfügbar sind und das konditionierte Material sich in den Materialdruckbehältern befindet, kann die Produktion beginnen.

In der Sonderhoff 3E lassen sich zweikomponentige Dichtungsschäume, Klebstoffe oder Vergussmassen nach der Formed-In-Place-Technologie (FIP) direkt auf das Bauteil auftragen. Dazu dient ein frei programmierbarer, CNC-gesteuerter Mischkopf. Wieso Einstiegsmaschine? Der Linearroboter der Dosierzelle steuert den Auftrag in einem Verfahrbereich von 2,5 x 1,25 x 0,25 m mit Ausbringmengen von 0,5 bis 5,0 g/s, wobei das Mischungsverhältnis von 10:1 bis 1:2 stufenlos verstellbar ist. Laut Hersteller lassen sich damit rund 80 % aller aktuellen Anwendungen abdecken.

