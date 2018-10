Für Anwendungen in rauer Umgebung

Anzeige

Für Anwendungen unter harschen Umgebungsbedingungen hat Nanotec den PD2-C-IP entwickelt, einen bürstenlosen DC-Servomotor mit integriertem Controller und 42 mm Flanschmaß in Schutzart IP65. Er ist als BLDC-Motor mit 12 bis 48 V Betriebsspannung und einer Nennleistung von 105 W sowie als Schrittmotor mit einem Nenndrehmoment von maximal 0,5 Nm erhältlich. Durch die feldorientierte Regelung auf Basis eines integrierten Drehgebers werden beide Motoren auf die gleiche Art geregelt und unterscheiden sich nur durch ihren Arbeitspunkt. Jeder Motor ist in einer USB- und in einer Canopen-Version erhältlich. In der USB-Version kann der Motor für den Stand-alone-Betrieb parametriert und programmiert werden. Der USB-Anschluss ist durch eine wasserdichte Kappe abgedeckt.

3. Oktober 2018