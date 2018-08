Für eine reibungsloss und sorgenfreie Produktion

Anzeige

Neuigkeiten bei spielfreien Servokupplungen für alle Antriebskonstellationen und zuverlässigen Bremssystemen für Vertikalachsen zeigt Mayr auf der AMB in Halle EO, Stand 211.

In einer Werkzeugmaschine kommt es auf jede einzelne Komponente an, damit die Produktion reibungslos und sorgenfrei läuft. Damit Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren zuverlässig geschützt sind, bietet Mayr Antriebstechnik mit seinen Kupplungen und Bremsen Komplettlösungen aus einer Hand.

So sorgt etwa ein breites Spektrum an spielfreien Servokupplungen für eine sichere Verbindung zwischen den Wellen. Diese Kupplungen unterliegen dabei je nach Anwendungsfall unterschiedlichen Anforderungen. Mayr führt deshalb verschiedene Metallbalg-, Elastomer- und Lamellenpaketkupplungen im Programm.

Zahlreiche neue Nabenausführungen und Zwischenhülsen ergänzen ab sofort den Standardbaukasten des Anbieters. Laut Produktmanager Ralf Epple schafft Mayr „mit der großen Variantenvielfalt ein hohes Maß an Flexibilität für die verschiedenen Anwendungen“. Deshalb sei das Unternehmen heute in der Lage, „Lösungen für alle Antriebskonstellationen in der Servotechnik zu bieten, und dies einfach und schnell.“ Zugleich sorge das intelligente Baukastensystem für eine hohe Verfügbarkeit, kurze Lieferzeiten bei Standardbauteilen und günstige Preise.

Sicherheit duldet keine Kompromisse

Speziell um schwerkraftbelastete Achsen abzusichern, hat der Antriebstechnikspezialist ein breites Portfolio an zuverlässigen Sicherheitsbremsen entwickelt. Schwebende Lasten bergen in Maschinen und Anlagen nun einmal ein erhebliches Gefährdungspotenzial in sich – besonders dann, wenn sich Personen darunter aufhalten. Kommt es zu einem unbeabsichtigten Absinken oder Absturz, muss die Last innerhalb kürzester Zeit zum Stillstand gebracht werden, um Personen und Material vor Schäden zu schützen. Die verschiedenen Bremskonzepte von Mayr sind dabei auf unterschiedliche Maschinenanforderungen zugeschnitten und bieten laut Firmenangaben für jede Anwendung die passende Lösung. Mayr beruft sich auf sein technologisch führendes Reibsystem und die konsequent berücksichtigten Sicherheitsprinzipien. Dieses, so heißt es weiter, stehe für leistungsdichte und vor allem sichere und zuverlässige Bremsen. Schließlich dulde Sicherheit keine Kompromisse. (dk)

