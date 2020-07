Anzeige

Lach Diamant hat eine neue Schleifscheibe für den Brustschliff von Kreissägeblättern entwickelt, mit der der Nachschliff sowie der Produktionsschliff kosteneffizienter werden soll. Das Trägersystem mit dreidimensionaler Geometrie und verlängertem Schleifbelag arbeitet auch in engen Zahnräumen problemlos. Bislang sei das Schleifen der Spanflächen an hartmetallbestückten Sägen immer wieder an seine Grenzen gestoßen – insbesondere im Hinblick auf Stabilität und Wirtschaftlichkeit. Die neue Dragonfly-Schleifscheibe schleife dagegen mustergültig gerade Spanflächen ohne Aufstauchungen. Flankiert wird die Scheibe vom Back Cruiser für den Rücken- sowie dem Flank Cruiser für den Flankenschliff (von links nach rechts).